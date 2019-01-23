Судебные приставы из Балакова арестовали у пивной компании 65 машин
После такого компания самостоятельно оплатила штраф
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Судебные приставы Балаковского района Саратовской области взыскали с пивной компании имущество за неуплату штрафа.
- Организация уклонилась от исполнения административного наказания, и суд обязал ее выплатить штраф государству — 120 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона.
Приставы выяснили, что за компанией числятся 65 единиц техники, среди них иномарки Volkswagen и Renault, а также ГАЗ и грузовик Scania. На каждую машину вынесли постановление о запрете регистрационных действий.
Пивная организация после такого самостоятельно оплатила штраф и предоставила нужный документ районным сотрудникам УФССП.