Балаковский сирота добился квартиры только после жалобы в прокуратуру
Ему выделили квартиру в новостройке
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В Балакове Саратовской области 23-летний житель обратился в прокуратуру с жалобой на нарушение своих прав.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, было установлено, что мужчина является сиротой и с 2009 года стоял на учете в министерстве строительства и ЖКХ области как нуждающийся в жилье.
Хотя попечительство над ним было прекращено в 2013 году, квартиру ему не предоставили.
Прокуратура подала иск в Кировский районный суд Саратова, который удовлетворил его.
Сейчас сироте предоставлена благоустроенная квартира в новом многоквартирном доме Балакова.