Балаковский сирота добился квартиры только после жалобы в прокуратуру

СЕГОДНЯ 15:23 2019-01-23T15:54:28+03:00

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В Балакове Саратовской области 23-летний житель обратился в прокуратуру с жалобой на нарушение своих прав.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, было установлено, что мужчина является сиротой и с 2009 года стоял на учете в министерстве строительства и ЖКХ области как нуждающийся в жилье.

Хотя попечительство над ним было прекращено в 2013 году, квартиру ему не предоставили.

Прокуратура подала иск в Кировский районный суд Саратова, который удовлетворил его.

Сейчас сироте предоставлена благоустроенная квартира в новом многоквартирном доме Балакова.