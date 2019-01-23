2019-01-23T15:04:58+03:00
Недвижимость

Завершаются работы по перекладке водопровода по улице Саловская

Коммуникации перекладывают методом горизонтально-направленного бурения
Екатерина Семенова
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«Концессии водоснабжения — Саратов» завершают основные строительно-монтажные работы по замене участка магистрального водопровода по улице Саловская протяженностью 145 м. Объект был включен в первоочередной список реконструкции по инициативе администрации Саратова ввиду высокой степени износа коммуникаций. Работы ведутся на участке от дома №6 до №1 по улице Усть-Курдюмская.

Перекладка коммуникаций осуществляется методом горизонтально-направленного бурения, позволяющим минимизировать объем вскрышных работ. Сейчас на объекте устанавливаются колодцы и пожарные гидранты. После завершения основных строительно-монтажных мероприятий участок коммуникаций будет введен в эксплуатацию. Новые сети выполняются из полимерных материалов, срок службы которых не менее 50 лет.

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