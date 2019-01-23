2019-01-23T14:18:35+03:00
Происшествия

Под Саратовом девушка убила свою мать ударом ножа в спину

Юная злоумышленница выпивала с родственницей и знакомой алкоголь перед конфликтом
Ольга Муравлёва
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Следователи из Саратова возбудили уголовное дело за убийство по факту обнаружения трупа 44-летней летней женщины в одном из сел Саратовского района.

- Следствие считает, что вчера утром, 22 января, у себя дома погибшая, ее 19-летняя дочь и их общая знакомая пили алкоголь. Хозяйка жилища поругалась с дочерью, и та всадила ей кухонный нож в спину, из-за чего женщина умерла на месте. После девушка вызвала полицию, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Судмедэкспертиза установила причину смерти сельчанки — проникающее ранение задней поверхности грудной клетки слева с повреждением легкого.

Юную злоумышленницу задержали, решается вопрос о ее заключении под стражу. Также назначен ряд экспертиз, расследование продолжается.

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