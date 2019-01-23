В четверг в Саратове наступит очередной «снежный апокалипсис»

СЕГОДНЯ 14:13 2019-01-23T14:36:27+03:00

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На Саратов надвигается очередной «снежный апокалипсис».

Как рассказали «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, днем 24 января и в ночь на пятницу ожидается сильный снегопад. В общей сложности выпадет 17 мм осадков. В пересчете на реальную толщину снежного покрова — около 17 см и выше.

С 26 по 28 января осадки утихнет, но не прекратится полностью.

При этом ветер будет дуть с порывами до 15 м/с, что приведет к метели и заносам.

По данным синоптиков, в Саратове уже выпало более 150% от месячной нормы осадков, к концу января эта цифра может превысить 200%.