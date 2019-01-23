В четверг в Саратове наступит очередной «снежный апокалипсис»
Синоптики обещают сильный снегопад
Саратов вновь завалит снегомФото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:
На Саратов надвигается очередной «снежный апокалипсис».
Как рассказали «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, днем 24 января и в ночь на пятницу ожидается сильный снегопад. В общей сложности выпадет 17 мм осадков. В пересчете на реальную толщину снежного покрова — около 17 см и выше.
С 26 по 28 января осадки утихнет, но не прекратится полностью.
При этом ветер будет дуть с порывами до 15 м/с, что приведет к метели и заносам.
По данным синоптиков, в Саратове уже выпало более 150% от месячной нормы осадков, к концу января эта цифра может превысить 200%.