В Саратове грабитель мечтал оплатить свои желания
Полиция Саратова задержала в Заводском районе мужчину по подозрению в серии преступлений.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, ранее 35-летний мужчина уже был несколько раз судим. Сейчас ему грозят новые сроки за грабеж, кражи и мошенничество.
По версии следствия, на улице Тульская он напал на 19-летнюю девушку и отнял у нее сотовый телефон за 5 тыс. рублей.
Из припаркованной в ангаре на Томской улице машины он вытащил борсетку с деньгами в сумме около 10 тыс. рублей.
Также злоумышленник украл из куртки в помещении производственного предприятия банковскую карту. Позже он расплатился ей за продукты, потратив более 7 тыс. рублей.
Из общего коридора дома на проспекте Энтузиастов он своровал два сотовых телефона.
Подозреваемый был задержан 22 января. Он признал вину, сообщив, что сдавал краденое в ломбард.
На допросе мужчина рассказал, что «устал от неопределенности в личной жизни и решил хоть на время почувствовать себя состоятельным человеком, который может оплатить свои желания банковской картой».