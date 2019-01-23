В Саратове грабитель мечтал оплатить свои желания

СЕГОДНЯ 13:53 2019-01-23T14:05:58+03:00

Для этого он воровал телефоны и банковские карты

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Полиция Саратова задержала в Заводском районе мужчину по подозрению в серии преступлений.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, ранее 35-летний мужчина уже был несколько раз судим. Сейчас ему грозят новые сроки за грабеж, кражи и мошенничество.

По версии следствия, на улице Тульская он напал на 19-летнюю девушку и отнял у нее сотовый телефон за 5 тыс. рублей.

Из припаркованной в ангаре на Томской улице машины он вытащил борсетку с деньгами в сумме около 10 тыс. рублей.

Также злоумышленник украл из куртки в помещении производственного предприятия банковскую карту. Позже он расплатился ей за продукты, потратив более 7 тыс. рублей.

Из общего коридора дома на проспекте Энтузиастов он своровал два сотовых телефона.

Подозреваемый был задержан 22 января. Он признал вину, сообщив, что сдавал краденое в ломбард.

На допросе мужчина рассказал, что «устал от неопределенности в личной жизни и решил хоть на время почувствовать себя состоятельным человеком, который может оплатить свои желания банковской картой».