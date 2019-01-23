2019-01-23T14:01:55+03:00
Общество

Недвижимость вокруг Саратова одна из самых недорогих в стране

При этом загородная недвижимость подорожала в регионе на 4,5%
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Портал «Домофонд.ру» составил рейтинг 78 крупных городов России по уровню цен на загородную недвижимость. Саратов занял в нем 51 место со средней ценой 28 380 рублей за кв. м.

Это данные декабря 2018 года. За 12 месяцев дома у облцентра подорожали на 4,5%, в декабре 2017 года средняя стоимость кв. м в окрестностях Саратова составляла 27 154 рубля.

В лидерах подмосковные Химки (77 433 рублей) и Балашиха (64 711 рублей), а также Сочи (75 528 рублей).

Самые недорогие «фазенды», по данным аналитиков, вокруг Омска — 22 064 рубля за кв. м.

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