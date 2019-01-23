В Вольске пенсионер зарезал бывшую жену из ревности
Следователи Вольска возбудили уголовное дело в отношении 62-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве экс-супруги.
- Следствие считает, что вчера утром, 22 января, мужчина и его бывшая жена были у себя дома и у них произошла ссора из-за ревности. Во время конфликта пенсионер схватил со стола кухонный нож и не менее пяти раз ударил 49-летнюю женщину в грудь и живот, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Когда злоумышленник понял, что потерпевшая мертва, он перенес ее тело в пристройку и рассказал обо всем другу, который и сообщил в полицию. Судмедэкспертиза установила, что женщина умерла от острой кровопотери.
Вольчанина задержали, решается вопрос о заключении под стражу, расследование продолжается.