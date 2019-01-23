2019-01-23T13:17:47+03:00
Происшествия

В Вольске пенсионер зарезал бывшую жену из ревности

Он не менее пяти раз ударил 49-летнюю женщину в грудь и живот
Ольга Муравлёва
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Следователи Вольска возбудили уголовное дело в отношении 62-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве экс-супруги.

- Следствие считает, что вчера утром, 22 января, мужчина и его бывшая жена были у себя дома и у них произошла ссора из-за ревности. Во время конфликта пенсионер схватил со стола кухонный нож и не менее пяти раз ударил 49-летнюю женщину в грудь и живот, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Когда злоумышленник понял, что потерпевшая мертва, он перенес ее тело в пристройку и рассказал обо всем другу, который и сообщил в полицию. Судмедэкспертиза установила, что женщина умерла от острой кровопотери.

Вольчанина задержали, решается вопрос о заключении под стражу, расследование продолжается.

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