2019-01-23T13:33:02+03:00
Общество

Юрий Ерофеев: «КВС» была проделана достаточно большая работа

Депутат Гордумы остался доволен работой концессионера
Екатерина Семенова
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Депутат Саратовской городской думы, председатель межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе Саратовской области прокомментировал итоги первого года работы компании «Концессии водоснабжения — Саратов».

- Сразу скажу, что я доволен тем, как поработал концессионер в прошлом году. Очевидно, что заменить разом все трубы попросту невозможно, но, когда городские системы водоснабжения и водоотведения в сравнении с сегодняшним днем десятилетиями не видели никакого строительства и реконструкции, результат налицо. Да, у нас сейчас пока еще текут междворовые сети, но жители должны знать, что перед инвестором стояла задача в первую очередь заменить основные и наиболее изношенные магистрали большого диаметра. Такая работа ООО «КВС» проделана, и она продолжится в текущем году. Уже заменено в общей сложности порядка 20 км сетей. Особенно это заметно в Ленинском и Заводском районах.

В 2019-м «Концессии водоснабжения — Саратов» вложат в модернизацию городского водокомплекса 2,4 млрд рублей. На следующий год запланированы приблизительно такие же показатели. В условиях, когда весь городской бюджет составляет 14 млрд, то инвестиции в таком объеме очень ощутимы, — заявил он.

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