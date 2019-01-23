Юрий Ерофеев: «КВС» была проделана достаточно большая работа
Депутат Саратовской городской думы, председатель межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе Саратовской области прокомментировал итоги первого года работы компании «Концессии водоснабжения — Саратов».
- Сразу скажу, что я доволен тем, как поработал концессионер в прошлом году. Очевидно, что заменить разом все трубы попросту невозможно, но, когда городские системы водоснабжения и водоотведения в сравнении с сегодняшним днем десятилетиями не видели никакого строительства и реконструкции, результат налицо. Да, у нас сейчас пока еще текут междворовые сети, но жители должны знать, что перед инвестором стояла задача в первую очередь заменить основные и наиболее изношенные магистрали большого диаметра. Такая работа ООО «КВС» проделана, и она продолжится в текущем году. Уже заменено в общей сложности порядка 20 км сетей. Особенно это заметно в Ленинском и Заводском районах.
В 2019-м «Концессии водоснабжения — Саратов» вложат в модернизацию городского водокомплекса 2,4 млрд рублей. На следующий год запланированы приблизительно такие же показатели. В условиях, когда весь городской бюджет составляет 14 млрд, то инвестиции в таком объеме очень ощутимы, — заявил он.