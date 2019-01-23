Володин о законопроекте защиты социальных выплат граждан: Этого закона ждут люди

СЕГОДНЯ 12:37 2019-01-23T12:59:45+03:00

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Государственная дума на пленарном заседании единогласно приняла во втором чтении приоритетный для фракции «Единой России» законопроект о совершенствовании механизма защиты социальных выплат гражданам при осуществлении исполнительного производства, сообщает сайт er.ru.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, законопроект позволит исключить ситуации, когда из-за незнания характера доходов судебными приставами блокировались счета с пенсиями по потере кормильца, пособиями пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и т. п. Принимаемыми поправками четко прописывается механизм, когда каждое поступление социального характера будет обозначено в банковской системе, чтобы защитить подобные выплаты от взысканий, отметил он.

- Принятия данного закона ждут люди. Он позволит защитить граждан. Эта инициатива подробно прорабатывалась между первым и вторым чтениями законопроекта. Были учтены замечания профильных ведомств, в первую очередь, Центрального Банка РФ, чтобы предложенный поправками механизм работал эффективно, — резюмировал Володин.

Ранее первый замруководителя фракции «Единой России» по законопроектной деятельности Андрей Исаев напомнил, что платежи, которые не подлежат списанию, списывались, поскольку не были отделены на банковских счетах. В связи с этим парламентариями было предложено такие средства зачислять на другого рода счета, что вызвало критику со стороны банковского сообщества.

В число тех средств, которые не могут быть списаны, «Единая Россия» предложила также добавить деньги, которые получают лица, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях. Андрей Исаев отметил, что в «Единой России» рассчитывают, что законопроект удастся принять до конца недели в третьем, окончательном чтении.