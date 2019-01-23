Задержанный ранее рецидивист в Саратове оказался причастным еще к двум кражам
Возбуждено еще два уголовных дела
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Как выяснилось, задержанный вчера, 22 января, в Саратове за кражу барсетки и мобильного телефона рецидивист причастен еще к двум преступлениям.
- Полиции Заводского района 35-летний мужчина признался в воровстве двух мобильных телефонов в коммунальном общежитии на сумму в 19 тыс. рублей, а также похищении банковской карты с территории завода и снятии с нее 7 356 рублей, — рассказали «КП-Саратов» региональные правоохранители.
Таким образом, один задержанный сознался сразу в четырех преступлениях. По всем фактам возбуждены уголовные дела.