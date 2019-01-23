2019-01-23T12:38:21+03:00
Происшествия

Задержанный ранее рецидивист в Саратове оказался причастным еще к двум кражам

Возбуждено еще два уголовных дела
Тимур Гадеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Как выяснилось, задержанный вчера, 22 января, в Саратове за кражу барсетки и мобильного телефона рецидивист причастен еще к двум преступлениям.

- Полиции Заводского района 35-летний мужчина признался в воровстве двух мобильных телефонов в коммунальном общежитии на сумму в 19 тыс. рублей, а также похищении банковской карты с территории завода и снятии с нее 7 356 рублей, — рассказали «КП-Саратов» региональные правоохранители.

Таким образом, один задержанный сознался сразу в четырех преступлениях. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За день в Саратове убрали почистили 71 крышу
Саратовская область вошла в российский топ-3 должников за газ
Судебные приставы из Балакова арестовали у пивной компании 65 машин
Балаковский сирота добился квартиры только после жалобы в прокуратуру
Завершаются работы по перекладке водопровода по улице Саловская
Панков поделился соображениями об эффективности работы региональных зампредов
Под Саратовом девушка убила свою мать ударом ножа в спину
В четверг в Саратове наступит очередной «снежный апокалипсис»
В Саратове грабитель мечтал оплатить свои желания
Недвижимость вокруг Саратова одна из самых недорогих в стране
В Вольске пенсионер зарезал бывшую жену из ревности
Юрий Ерофеев: «КВС» была проделана достаточно большая работа
Володин о законопроекте защиты социальных выплат граждан: Этого закона ждут люди
Прощание с Галиной Муштой пройдет 24 января в ДК «Россия»
Саратовский рецидивист попался на краже борсетки из автомобиля Hyundai