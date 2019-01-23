Саратовский рецидивист попался на краже барсетки из автомобиля Hyundai

СЕГОДНЯ 12:03 2019-01-23T12:03:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские раскрыли новогоднюю кражу барсетки со 100 000 рублями.

- Согласно заявлению потерпевшего,1 января этого года, из его автомобиля Hyundai припаркованного в теплом ангаре, неизвестные похитили барсетку с документами и деньгами в размере 100 000 рублей, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

Вчера подозреваемый был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый 35-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело.