На Чернышевского Land Cruiser собрал в ДТП несколько автомобилей

СЕГОДНЯ 11:54 2019-01-23T12:28:48+03:00

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На улице Чернышевского в Саратове днем 23 января случилось массовое ДТП.

Как сообщил с места аварии на Чернышевского рядом с пересечением с Вольской корреспондент «КП-Саратов», основными участниками столкновения стали внедорожник Toyota Land Cruiser и грузовая «Газель».

Со слов очевидцев, японский автомобиль врезался сзади в грузовик, который отбросило на обочину. Сильно разбитая Toyota прокатилась вперед и толкнула «Ладу Гранта», которая стукнула стоявший впереди Nissan.

ДТП на Чернышевского 23 январяФото: Ольга Муравлёва

В результате аварии на улице Чернышевского образовался затор в сторону Заводского района.

ДТП на Чернышевского 23 январяФото: Ольга Муравлёва

В Центре медицины катастроф «КП-Саратов» сообщили, что вызовов на это столкновение не поступало. По данным очевидцев, водителю Land Cruiser стало плохо за рулем, его госпитализировали прибывшие сотрудники «скорой помощи».