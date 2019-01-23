На Чернышевского Land Cruiser собрал в ДТП несколько автомобилей
На улице Чернышевского в Саратове днем 23 января случилось массовое ДТП.
Как сообщил с места аварии на Чернышевского рядом с пересечением с Вольской корреспондент «КП-Саратов», основными участниками столкновения стали внедорожник Toyota Land Cruiser и грузовая «Газель».
Со слов очевидцев, японский автомобиль врезался сзади в грузовик, который отбросило на обочину. Сильно разбитая Toyota прокатилась вперед и толкнула «Ладу Гранта», которая стукнула стоявший впереди Nissan.
ДТП на Чернышевского 23 январяФото: Ольга Муравлёва
В результате аварии на улице Чернышевского образовался затор в сторону Заводского района.
ДТП на Чернышевского 23 январяФото: Ольга Муравлёва
В Центре медицины катастроф «КП-Саратов» сообщили, что вызовов на это столкновение не поступало. По данным очевидцев, водителю Land Cruiser стало плохо за рулем, его госпитализировали прибывшие сотрудники «скорой помощи».