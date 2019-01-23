В Саратове оставлен в силе приговор Сергею Кашеву

СЕГОДНЯ 11:33 2019-01-23T12:21:06+03:00

Он ежемесячно получал от подчиненного по 150 тыс. рублей

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Вступил в законную силу приговор Сергею Кашеву, начальнику оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, его признали виновным в получении особо крупной взятки.

Суд установил, что с 25 сентября 2014 по 27 декабря 2017 года Сергей Кашев ежемесячно получал от подчиненного взятки. Деньги тот выплачивал за то, чтобы начальство «не замечало» его ошибок по службе. В общей сложности он заплатил ему 6 млн рублей (по 150 тыс. в месяц).

27 декабря 2017 года Кашева задержали сотрудники УФСБ в момент передачи очередного «транша» на сумму 150 тыс. рублей.

На время следствия его имущество и деньги на сумму 4,5 млн рублей были арестованы

Свою вину Сергей Кашев не признал. Однако суд приговорил его к девяти годам в колонии строгого режима и штрафу 6 млн рублей. Также его лишили звания полковника полиции и права занимать ряд должностей на четыре года.

После обжалования приговора Саратовский областной суд оставил решение в силе.