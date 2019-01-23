2019-01-23T12:18:06+03:00
Недвижимость

Регоператор выявляет предприятия, скрывающие реальные объемы мусора

Информацию о нарушителях направляют в правоохранительные органы
Екатерина Семенова
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Региональный оператор продолжает заключать договоры с юридическими лицами на оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. До Нового года ряд представителей бизнеса пользовался различными оговорками в законодательстве, игнорируя заключение договора и скрывая объемы образуемых отходов. С 1 января 2019 наличие договора с Регоператором стало обязательным с точки зрения закона. Порядка 80% объемов ТКО от юридических лиц вывозятся и обрабатываются в соответствии с новой системой обращения с отходами. Оставшиеся 20% относятся к малому бизнесу, индивидуальным предпринимателям.

- Большинство крупнейших организаций региона уже имеют соглашения и действующий график вывоза мусора. Но некоторые предприниматели до сих пор уклоняются от заключения договора или пытаются скрывать реальный объем образуемых отходов и пользуются услугами недобросовестных мусоровывозящих компаний. В качестве примера можно привести сложившуюся ситуацию с сетью KFC. Осенью мы обращали внимание на необходимость заключить договор с нами, чтобы обеспечить предоставление услуги. Но с заявлением на заключение договора они массово обратились только перед Новым годом.

В отношении предпринимателей, которые предположительно могут применять любые способы сокрытия реального объема мусора, мы будем действовать в соответствии с законодательством. Инспекторская служба Регоператора регулярно проводит проверки как предприятий, которым оказывается услуга для подтверждения объемов, так и исполнителей — мусоровывозящих компаний. Информация о нарушителях законодательства будет и впредь направляться в надзорные органы для принятия соответствующих решений. Задачу по «обелению» отрасли мы с себя не снимали, — заявила заместитель директора Регионального оператора Юлия Медведева.

На предприятии отметили, что деятельность Регионального оператора направлена на соблюдение территориальной схемы при обращении с ТКО. Весь массив коммунальных отходов направляется на экологически безопасную обработку и захоронение в соответствии с действующими современными стандартами. Честная работа с Регоператором — это показатель ответственности и неравнодушия к экологической безопасности Саратовской области.

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