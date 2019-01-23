Под Саратовом девушку оштрафовали за рассказ о лже-изнасиловании

СЕГОДНЯ 10:45 2019-01-23T10:45:05+03:00

Этим она пыталась оправдаться перед мужем за поздний приход домой

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В Красноармейском районе осудили 21-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в ложном доносе.

- В ноябре 2018 года девушка выпивала в гостях, а после попросила 35-летнего главу семейства отвезти ее домой, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Уже в жилище она начала ругаться с мужем, которому не понравилось, что дама была пьяна и так поздно пришла. Чтобы оправдать себя и вызвать ревность у возлюбленного, она рассказала, что подвозивший мужчина изнасиловал ее.

Супруг сообщил о случившемся в полицию, а девушка собственноручно написала заявление. Через неделю после этого она призналась следователю, что выдумала изнасилование.

Гражданку оштрафовали на 10 тыс. рублей.