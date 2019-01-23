2019-01-23T10:51:51+03:00
Происшествия

Полиция в Саратовской области вычислила вора через фотографии на сайте объявлений «Авито»

Установить похитителя сварочного аппарата смогли по серийному номеру, который оказался на фото в интернете
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области мужчина попался на краже, после того, как выложил на сайте объявлений фотографии украденного сварочного аппарата.

Полиция вычислила похитителя по серийному номеру оборудования, который был виден на фотографии на сервисе «Авито».

Следователи установили, что в начале ноября 2018 года 43-летний электромеханик в Ртищевском подразделении ОАО «РЖД» увидел в цехе по ремонту оборудования связи сварочный аппарат для сварки оптического волокна, стоимостью 342 317 рублей.

Мужчина перенес его к себе домой, а впоследствии попросил своего родственника выставить похищенный агрегат на продажу через сайт объявлений «Авито». При этом родственник был не в курсе, что устройство украдено.

В опубликованных фотографиях оказался виден серийный номер аппарата. По нему полицейские и вычислили вора.

Ртищевская межрайонная прокуратура поддержала в суде обвинение в краже. Суд назначил похитителю два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовский рецидивист попался на краже барсетки из автомобиля Hyundai
На Чернышевского Land Cruiser собрал в ДТП несколько автомобилей
На саратовском рынке задержали рецидивиста за грабеж
В Саратове оставлен в силе приговор Сергею Кашеву
Регоператор выявляет предприятия, скрывающие реальные объемы мусора
Под Саратовом девушку оштрафовали за рассказ о лже-изнасиловании
В Дергачевском районе рецидивист отобрал у собутыльника 9 тыс. рублей
На улицы Саратова вышли 150 рабочих по уборке снега
В Энгельсе возбудили дело на мать выпавшего с пятого этажа ребенка
Иван Кузьмин: «Единая Россия» поддерживает студенческие инициативы
В вагонном депо станции Нефтяная в Саратове погиб рабочий
Прорыв водопровода заливает улицу Чернышевского
В Саратове рецидивист обокрал свою 70-летнюю мать на 5 тыс. рублей
Продавец саратовского магазина «Красное и Белое» воткнул нож в живот администратору
Попавший под «Газель» саратовец скончался в больнице
В Балакове и Калининске сгорели «Лада» и Opel
В Саратове похитителем телефона оказался уже арестованный рецидивист
В Саратове вооруженный мужчина ограбил офис «Срочно деньги»
Панков: Стихия испытывает не только Саратов, но и все города
В Энгельсе пассажирский автобус столкнулся с иномаркой