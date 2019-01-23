Полиция в Саратовской области вычислила вора через фотографии на сайте объявлений «Авито»

СЕГОДНЯ 10:33 2019-01-23T10:51:51+03:00

Установить похитителя сварочного аппарата смогли по серийному номеру, который оказался на фото в интернете

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В Саратовской области мужчина попался на краже, после того, как выложил на сайте объявлений фотографии украденного сварочного аппарата.

Полиция вычислила похитителя по серийному номеру оборудования, который был виден на фотографии на сервисе «Авито».

Следователи установили, что в начале ноября 2018 года 43-летний электромеханик в Ртищевском подразделении ОАО «РЖД» увидел в цехе по ремонту оборудования связи сварочный аппарат для сварки оптического волокна, стоимостью 342 317 рублей.

Мужчина перенес его к себе домой, а впоследствии попросил своего родственника выставить похищенный агрегат на продажу через сайт объявлений «Авито». При этом родственник был не в курсе, что устройство украдено.

В опубликованных фотографиях оказался виден серийный номер аппарата. По нему полицейские и вычислили вора.

Ртищевская межрайонная прокуратура поддержала в суде обвинение в краже. Суд назначил похитителю два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.