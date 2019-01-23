На улицы Саратова вышли 150 рабочих по уборке снега

СЕГОДНЯ 10:29 2019-01-23T10:49:05+03:00

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В Саратове на уборку снега с улиц сегодня, 23 января, вышли 494 единицы спецтехники. Основная часть — 350 машин — привлечена от сторонних организаций.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, также снег чистят 150 рабочих «Службы благоустройства города» и «Дорстрой».

16 звеньев из самосвалов и погрузчиков трудятся на улицах Комсомольская, Муромская, Огородная, Клочкова, Соколовая, Хользунова, Московская и других.

На Лесопарковой, Прессовой и Новоузенской с помощью ротора и грейдера будут расширять проезжую часть.

Из Саратова на сегодняшний день вывезено 480 тыс. кубометров снега.