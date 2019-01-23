2019-01-23T10:39:43+03:00
Происшествия

В Энгельсе возбудили дело на мать выпавшего с пятого этажа ребенка

По статье «Оставление в опасности»
Тимур Гадеев
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В Энгельсе, на женщину, чей ребенок сорвался из окна пятого этажа, полицейские возбудили уголовное дело. Как мы уже сообщали, 25 декабря прошлого года из окна пятого этажа на улице Космонавтов,10 в Энгельсе выпал шестилетний ребенок.

- По предварительным данным, родители мальчика были слишком заняты ссорой, и тот остался без присмотра. Мальчик оказался возле открытого окна, не удержался и полетел вниз, — рассказали «КП-Саратов» в правоохранительных органах.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оставление в опасности». По ней обвиняемой грозит до года лишения свободы.

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