В вагонном депо станции Нефтяная в Саратове погиб рабочий

СЕГОДНЯ 10:02 2019-01-23T10:11:51+03:00

Он сорвался с крана и разбился

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На территории вагонного ремонтного депо в Саратове погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Южном СУТ России, трагедия произошла в 14:45 22 января.

По предварительной версии, 58-летний рабочий находился в цехе колесно-роликового участка демонтажного отделения депо №3 станции Нефтяная в Саратове.

Мужчина закреплял кабель на мостовой крана, сорвался и упал на бетонный пол. Пострадавший скончался на месте.

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Сейчас начата проверка.