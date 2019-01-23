В вагонном депо станции Нефтяная в Саратове погиб рабочий
Он сорвался с крана и разбился
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На территории вагонного ремонтного депо в Саратове погиб мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в Южном СУТ России, трагедия произошла в 14:45 22 января.
По предварительной версии, 58-летний рабочий находился в цехе колесно-роликового участка демонтажного отделения депо №3 станции Нефтяная в Саратове.
Мужчина закреплял кабель на мостовой крана, сорвался и упал на бетонный пол. Пострадавший скончался на месте.
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Сейчас начата проверка.