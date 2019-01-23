Прорыв водопровода заливает улицу Чернышевского

СЕГОДНЯ 10:00 2019-01-23T10:21:05+03:00

Холодная вода заливает в мороз одну из главных магистралей Саратова.

На морозе холодная вода парит, как кипяток [видео]

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В Саратове 23 января улицу Чернышевского заливает вода. Автомобили движутся через клубы пара.

Жидкость из прорванных коммуникаций заливает одну из основных магистралей города между улицами 2-я Садовая и Новоузенская.

Видео ЧП прислал в редакцию читатель «КП-Саратов». В 20-градусный мороз вода быстро превращается в ледяные торосы.

Как уточнили корреспонденту «КП-Саратов» в пресс-службе компании «КВС», заявка об изливе воды на Чернышевского, 101 была принята сегодня утром.

В сильный мороз бригада специалистов ООО «КВС» работает над устранением прорыва водопровода.