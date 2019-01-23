Прорыв водопровода заливает улицу Чернышевского
Холодная вода заливает в мороз одну из главных магистралей Саратова.
В Саратове 23 января улицу Чернышевского заливает вода. Автомобили движутся через клубы пара.
Жидкость из прорванных коммуникаций заливает одну из основных магистралей города между улицами 2-я Садовая и Новоузенская.
Видео ЧП прислал в редакцию читатель «КП-Саратов». В 20-градусный мороз вода быстро превращается в ледяные торосы.
Как уточнили корреспонденту «КП-Саратов» в пресс-службе компании «КВС», заявка об изливе воды на Чернышевского, 101 была принята сегодня утром.
В сильный мороз бригада специалистов ООО «КВС» работает над устранением прорыва водопровода.
Холодная вода заливает в мороз одну из главных магистралей Саратова.