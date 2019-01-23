Иван Кузьмин: «Единая Россия» поддерживает студенческие инициативы

СЕГОДНЯ 10:02 2019-01-23T10:02:15+03:00

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Накануне Дня российского студенчества секретарь Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель областной думы Иван Кузьмин отметил высокий уровень вовлеченности учащихся вузов и ссузов области в мероприятия, которые проводит «Единая Россия» и активисты «Молодой Гвардии». По его словам, молодежь не остается в стороне, всегда готова выступать со своими инициативами и предложениями по решению актуальных вопросов.

- В ходе своей большой пресс-конференции в декабре 2018 года президент РФ Владимир Владимирович Путин назвал молодежь опорой сегодняшнего дня и будущим России. Учитывая, что Саратов традиционно считается студенческим городом, у нас есть огромный потенциал. Именно сегодняшние студенты смогут обеспечить инновационный прорыв, воплотить в жизнь самые смелые и амбициозные проекты. Не зря наиболее активной и целеустремленной частью молодежи является студенчество. Эти ребята готовы активно учиться и работать, проявляя в своих делах креативность и творческое мышление. А «Единая Россия», в свою очередь, поддерживает студенческие инициатив, — сказал Кузьмин.

Секретарь регионального отделения «Единой России» отметил, что все больше студентов принимают для себя решение стать сторонниками партии, а зарекомендовав себя с лучшей стороны, получают партбилеты «Единой России».

- Многие ребята становятся активными участниками партийных проектов, другие возглавляют первичные отделения партии. Их отличает желание добиться успеха на том поприще, которое они для себя выбрали. Стремление сделать жизнь людей, города, в котором они живут, лучше, — подчеркнул он.

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В качестве примера Кузьмин привел студентов Вольского медицинского колледжа, которые подключились к реализации партпроекта «Историческая память» и подготовили театрализованную постановку, посвященную истории нашей страны. А учащиеся Саратовского колледжа кулинарного искусства в прошлом году подключились к благоустройству территории, на которой расположен единственный в России памятник поэту и прозаику Константину Симонову.

- Каждый год студенты различных саратовских вузов принимают участие в предварительном голосовании «Единой России», участвуют в дебатах, проводят встречи с жителями. Многие из них получают поддержку людей, а это серьезный задел для будущих политиков. Не последнюю роль в этом играет и проект «Молодой Гвардии Единой России» «Школа парламентаризма», в рамках которого студенты принимают участие во встречах с общественно-политическими деятелями, проходят стажировки и посещают с экскурсиями органы законодательной и исполнительной власти, разрабатывают и продвигают собственные социальные проекты и законодательные инициативы. «Единая Россия» поддерживает данные начинания, — подытожил Кузьмин.