2019-01-23T10:01:02+03:00
Происшествия

Продавец саратовского магазина «Красное и Белое» воткнул нож в живот администратору

Он разозлился на отказ перевести его в другой магазин
Екатерина Семенова
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В Кировском районе Саратова произошло нападение на администратора магазина «Красное и Белое» на улице Зарубина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, 27-летняя женщина была госпитализирована с проникающим колото-резаным ранением живота.

Было возбуждено уголовное дело. Полиция задержала подозреваемого — ранее судимого за хранение наркотиков 32-летнего мужчину.

Оказалось, он является продавцом этого магазина и поссорился с потерпевшей. Установлено, что злоумышленник пытался перейти на работу в другой магазин, но администратор ему отказала.

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