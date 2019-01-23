Продавец саратовского магазина «Красное и Белое» воткнул нож в живот администратору
Он разозлился на отказ перевести его в другой магазин
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В Кировском районе Саратова произошло нападение на администратора магазина «Красное и Белое» на улице Зарубина.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, 27-летняя женщина была госпитализирована с проникающим колото-резаным ранением живота.
Было возбуждено уголовное дело. Полиция задержала подозреваемого — ранее судимого за хранение наркотиков 32-летнего мужчину.
Оказалось, он является продавцом этого магазина и поссорился с потерпевшей. Установлено, что злоумышленник пытался перейти на работу в другой магазин, но администратор ему отказала.