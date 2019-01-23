В Саратове похитителем телефона оказался уже арестованный рецидивист

СЕГОДНЯ 09:14 2019-01-23T09:54:33+03:00

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В Саратове полицейские раскрыли кражу мобильника после проверки подозреваемых среди уже арестованных за другие преступления.

- По заявлению потерпевшего, 30 октября прошлого года гражданин, находясь в доме по улице Азина, украл у 46-летнего мужчины мобильный телефон, — рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

Злоумышленник был обнаружен среди уже арестованных. Им оказался 30-летний рецидивист. Правоохранители провели обыск на месте последнего его пребывания, похищенное изъято. Возбуждено новое уголовное дело.