2019-01-23T09:51:09+03:00
Происшествия

В Саратове вооруженный мужчина ограбил офис «Срочно деньги»

Обстоятельства нападения выясняют следователи [видео]
Тимур Гадеев
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Нападение на офис банка микрозаймов.

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Вчера, 22 января, в Солнечном поселке Саратова было совершено нападение на офис микрозаймов «Срочно деньги». Видео с места происшествия выложили в сеть пользователи группы Chp_saratov соцсети Instagram.

- Преступление совершил вооруженный мужчина. Угрожая ножом, он забрал 12 тыс. рублей и скрылся, — рассказали пользователи соцсети Instagram.

Сразу же после происшествия на месте появились следователи.

Нападение на офис банка микрозаймов.

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