Панков: Стихия испытывает не только Саратов, но и все города

СЕГОДНЯ 08:51 2019-01-23T09:48:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Крупные порывы на теплотрассах Твери и Самары оставили жителей без тепла. Природа не выбирает названия городов, она просто никого не щадит. Не только наш Саратов, но и все города находятся в испытании стихии. Печально, но в других городах это еще происходит с большими трагедиями, — написал депутат