Панков: Стихия испытывает не только Саратов, но и все города
Депутат обратил внимание, что в других городах это происходит с большими трагедиями
Изменить размер текста:
Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.
- Крупные порывы на теплотрассах Твери и Самары оставили жителей без тепла. Природа не выбирает названия городов, она просто никого не щадит. Не только наш Саратов, но и все города находятся в испытании стихии. Печально, но в других городах это еще происходит с большими трагедиями, — написал депутат