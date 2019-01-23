В Энгельсе пассажирский автобус столкнулся с иномаркой
Пробки на месте нет
ДТП на Петровской/КондаковаФото: Александр Уриевский
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В Энгельсе сегодня утром, 23 января, столкнулись пассажирский автобус и Skoda Superb.
- ДТП случилось на пересечении улиц Петровская и Кондакова, недалеко от пляжа. Общественный транспорт двигался по маршруту №284 и в тот момент отъезжал от остановки, когда иномарка притерлась к нему, — сообщил «КП-Саратов» корреспондент.
По его словам, пробки уже нет, все объезжают место происшествия.