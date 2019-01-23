2019-01-23T08:33:46+03:00
Происшествия

В Энгельсе пассажирский автобус столкнулся с иномаркой

Пробки на месте нет
Ольга Муравлёва
Поделиться:
ДТП на Петровской/КондаковаДТП на Петровской/КондаковаФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

В Энгельсе сегодня утром, 23 января, столкнулись пассажирский автобус и Skoda Superb.

- ДТП случилось на пересечении улиц Петровская и Кондакова, недалеко от пляжа. Общественный транспорт двигался по маршруту №284 и в тот момент отъезжал от остановки, когда иномарка притерлась к нему, — сообщил «КП-Саратов» корреспондент.

По его словам, пробки уже нет, все объезжают место происшествия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прощание с Галиной Муштой пройдет 24 января в ДК «Россия»
Задержанный ранее рецидивист оказался причастным еще к двум кражам
Саратовский рецидивист попался на краже барсетки из автомобиля Hyundai
На Чернышевского Land Cruiser собрал в ДТП несколько автомобилей
На саратовском рынке задержали рецидивиста за грабеж
В Саратове оставлен в силе приговор Сергею Кашеву
Регоператор выявляет предприятия, скрывающие реальные объемы мусора
Под Саратовом девушку оштрафовали за рассказ о лже-изнасиловании
В Дергачевском районе рецидивист отобрал у собутыльника 9 тыс. рублей
Полиция в Саратовской области вычислила вора через фотографии на сайте объявлений «Авито»
На улицы Саратова вышли 150 рабочих по уборке снега
В Энгельсе возбудили дело на мать выпавшего с пятого этажа ребенка
Иван Кузьмин: «Единая Россия» поддерживает студенческие инициативы
В вагонном депо станции Нефтяная в Саратове погиб рабочий
Прорыв водопровода заливает улицу Чернышевского
В Саратове рецидивист обокрал свою 70-летнюю мать на 5 тыс. рублей
Продавец саратовского магазина «Красное и Белое» воткнул нож в живот администратору
Попавший под «Газель» саратовец скончался в больнице
В Балакове и Калининске сгорели «Лада» и Opel
В Саратове похитителем телефона оказался уже арестованный рецидивист
В Саратове вооруженный мужчина ограбил офис «Срочно деньги»
Панков: Стихия испытывает не только Саратов, но и все города