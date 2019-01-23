У пенсионерки в Саратове украли кабели и музыкальные колонки

СЕГОДНЯ 08:21 2019-01-23T08:21:14+03:00

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В Заводском районе Саратова вчера вечером, 22 января, полицейские приняли заявление 62-летней женщины, которая сообщила, что ее дачу кто-то обворовал.

- По ее словам, в период с 12 по 22 января 2019 года у дома в поселке Рейник разбили окно и украли 10 м кабеля Aux и 50 м медного провода, а также колонки Sound 600 ватт. Ущерб для пенсионерки составил 50 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители оперативно задержали похитителя, им оказался 48 и 44-летний безработные рецидивисты. Часть ворованного у них забрали. Им грозит срок за кражу.