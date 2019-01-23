Саратовчанка украла у подруги экс-сожителя 40 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 08:06 2019-01-23T08:06:18+03:00

Женщина дождалась, когда они выйдут и похитила деньги

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В Заводском районе Саратова осудили 45-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в краже денег у знакомой своего бывшего сожителя.

- В октябре 2018 года она пришла к экс-любовнику в гости в дом на Ново-Астраханском шоссе. Там злоумышленница, мужчина и его подруга начали пить. Когда они вышли, то подсудимая подошла к сумке жертвы и вытащила оттуда 40 тыс. рублей, после чего ушла, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Суд назначил гражданке наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.