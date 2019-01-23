В Энгельском районе сбили двух подростков

СЕГОДНЯ 07:58 2019-01-23T07:58:59+03:00

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Вчера 22 января в Энгельском районе, в двух разных ДТП сбили двух несовершеннолетних.

- Утром в поселке Коминтерн, на улице Маяковского неустановленный водитель на неизвестном пока автомобиле сбил 16-летнюю девушку и скрылся. В результате наезда пострадавшая получила травмы и была госпитализирована, – рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Еще один наезд на подростка произошел также вчера 22 января, в Энгельсе. Вечером на улице 1 микрорайон Урицкого, 24-летний водитель автомобиля «Лада 217130» не справился с управлением и сбил 17-летнего юношу, который переходил дорогу на нерегулируемом перекрестке. В результате наезда юноша также получил травмы и был госпитализирован.