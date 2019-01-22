Разбившийся под Мурманском бомбардировщик Ту-22М3 входил в авиабазу Энгельса

СЕГОДНЯ 22:38 2019-01-22T22:44:32+03:00

Стратегический бомбардировщик развалился и сгорел при жесткой посадке в снегопаде

Изменить размер текста: A A

Как сообщили в Минобороны РФ, во вторник 22 января, после выполнения планового полета стратегический бомбардировщик Ту-22М3 разбился при посадке на аэродроме в Оленегорске в Мурманской области. Ни один из четырех членов экипажа не успел катапультироваться.

На месте крушения на военном аэродроме поселка Высокий разлилось топливо, в результате удалось спасти лишь одного пилота - двое погибли сразу. Еще двоих удалось вытащить из пламени, один из них позднее скончался в госпитале. Как сообщили в минобороны РФ, самолет был без боекомплекта.

Гвардейская авиационная база 6950 (1-го разряда) располагается в городе Энгельс Саратовской области, где постоянно базируются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС. С 2011 года в состав этой авиабазы включена авиационная эскадрилья Ту-22М3 морской авиации Северного флота с дислокацией на аэродроме Оленья Мурманской области. Авиабазу в Оленегорске называют Оленьей, она расположена примерно в 92 километрах от Мурманска.

В объединении «Туполев» корреспонденту «КП» сообщили, что разбившийся Ту-22М3 построили в 1986 году. Самолет проходил ремонт в 2012 году на авиазаводе в Калининграде.

Полеты бомбардировщиков Ту-22М3 запрещены до выяснения причин авиакатастрофы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бомбардировщик погубили снежный заряд и горбатая взлетка

Российский стратегический «Ту» разбился под Мурманском. Погибли 3 летчика

(подробнее)

В Энгельсе проходит День открытых дверей на авиабазе стратегической авиации

Многие не смогли попасть на праздник из-за его переноса на рабочий день

(подробнее)