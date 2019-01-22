Татьяна Касаева: Предложение Вячеслава Володина об усилении парламентского контроля заслуживает поддержки

СЕГОДНЯ 16:25 2019-01-22T16:25:09+03:00

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Депутат Государственной Думы Татьяна Касаева (фракция «Единая Россия») прокомментировала предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о целесообразности расширения полномочий Федерального Собрания, в том числе в вопросах усиления парламентского контроля правоприменения

- Парламент является представительным органом, его роль состоит в обеспечении интересов граждан, их запросов на соблюдение и максимально полную реализацию их конституционных прав. Соглашусь с мнением Вячеслава Володина, что «всегда нужно думать о том, как закон работает и насколько эффективно его правоприменение», в связи с чем, заслуживает внимания предложение спикера о необходимости подробного анализа норм Основного закона, в результате которого возможно внесение изменений в действующую редакцию в части уточнения полномочий ветвей государственной власти. О внесении точечных изменений в Основной закон было заявлено в октябре прошлого года председателем Конституционного Суда РФ Валерием Зорькиным, который также указал на отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов, недостаточную четкость в распределении полномочий между ветвями власти, президентом и правительством, – сказала Татьяна Касаева.

Депутат Государственной Думы напомнила, что Конституция РФ является выражением принципов верховенства права и правового государства.

- Принцип разделения властей и вытекающий из него механизм сдержек и противовесов призван удерживать государственную власть в конституционно-правовых рамках, что обеспечивает баланс ветвей власти. Для совершенствования норм Основного закона требуется серьезный профессиональный анализ правоприменительной практики. Думаю, саратовская юридическая школа примет в этой работе активное участие. Предложение Вячеслава Володина о внесении изменений в Конституцию РФ в части усиления парламентского контроля за обеспечением и соблюдением конституционных прав граждан заслуживает поддержки. Работая в регионах депутаты отмечают, что усиление парламентского контроля по ряду вопросов требуют сами граждане. Задачи депутатов – не только представлять, но и всеми способами защищать права и законные интересы наших граждан, а парламентский контроль является основным инструментом этой работы, – подчеркнула она.