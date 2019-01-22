В Саратове мужчина до смерти забил малознакомого в гостях
В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло гибель пострадавшего.
По предварительной версии, трагедия разыгралась вечером 21 января в доме на улице Миллеровская. Компания граждан распивала там алкоголь, и один из гостей без причины начал избивать 44-летнюю хозяйку и двух ее приятелей.
Кроме того, он нанес несколько ударов кулакам по голове 42-летнего малознакомого мужчины. Тот упал и был госпитализирован, но вскоре скончался в больнице.
Экспертиза установила, что причиной смерти стала тупая травма головы с переломами костей носа.
Подозреваемый задержан, решается мера пресечения.