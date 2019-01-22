В Саратове мужчина до смерти забил малознакомого в гостях

СЕГОДНЯ 16:15 2019-01-22T16:15:10+03:00

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В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло гибель пострадавшего.

По предварительной версии, трагедия разыгралась вечером 21 января в доме на улице Миллеровская. Компания граждан распивала там алкоголь, и один из гостей без причины начал избивать 44-летнюю хозяйку и двух ее приятелей.

Кроме того, он нанес несколько ударов кулакам по голове 42-летнего малознакомого мужчины. Тот упал и был госпитализирован, но вскоре скончался в больнице.

Экспертиза установила, что причиной смерти стала тупая травма головы с переломами костей носа.

Подозреваемый задержан, решается мера пресечения.