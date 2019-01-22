Саратовцы опасаются падений с моста на «Стрелке»

СЕГОДНЯ 15:35 2019-01-22T15:40:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Саратова обеспокоены опасностью передвижения по мосту в районе остановки «Стрелка».

Как рассказали «КП-Саратов» очевидцы, из-за снегопадов высота снежного покрова на тротуаре составляет 40–45 см. Это привело к тому, что перила, ограждающие пешеходную часть от железной дороги и высоковольтных проводов, находятся очень низко, почти на уровне колен.

- Каждое утро по мосту идут родители с детьми в садик, а также десятки горожан, которые вынуждены в буквальном смысле слова рисковать жизнью! — говорится в сообщении Алексея Арамова в группе «Саратов онлайн».

Многие комментаторы отмечают сходную ситуацию на других мостах: через Глебучев овраг или в районе Студгородка.