Саратовцы опасаются падений с моста на «Стрелке»
Жители Саратова обеспокоены опасностью передвижения по мосту в районе остановки «Стрелка».
Как рассказали «КП-Саратов» очевидцы, из-за снегопадов высота снежного покрова на тротуаре составляет 40–45 см. Это привело к тому, что перила, ограждающие пешеходную часть от железной дороги и высоковольтных проводов, находятся очень низко, почти на уровне колен.
- Каждое утро по мосту идут родители с детьми в садик, а также десятки горожан, которые вынуждены в буквальном смысле слова рисковать жизнью! — говорится в сообщении Алексея Арамова в группе «Саратов онлайн».
Многие комментаторы отмечают сходную ситуацию на других мостах: через Глебучев овраг или в районе Студгородка.