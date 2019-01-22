В Балакове школьникам отменят занятия
Местный комитет образования готовит приказ о приостановлении уроков в связи с холодами
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Балаковский комитет образования готовит приказ о приостановлении занятий для школьников на 23 января.
- В список тех, кто не пойдет в школу, значатся ученики общеобразовательных учреждений с первого по шестой классы, — сообщили «КП-Саратов» в администрации Балаковского района.
Подобные меры связаны с морозами. Напомним, занятия завтра также отменили школьникам Саратова и Энгельса.