В Балакове школьникам отменят занятия

СЕГОДНЯ 15:02 2019-01-22T15:02:36+03:00

Местный комитет образования готовит приказ о приостановлении уроков в связи с холодами

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Балаковский комитет образования готовит приказ о приостановлении занятий для школьников на 23 января.

- В список тех, кто не пойдет в школу, значатся ученики общеобразовательных учреждений с первого по шестой классы, — сообщили «КП-Саратов» в администрации Балаковского района.

Подобные меры связаны с морозами. Напомним, занятия завтра также отменили школьникам Саратова и Энгельса.