2019-01-22T15:05:07+03:00
Происшествия

В Саратовской области задержаны браконьеры со стерлядью

Возбуждено уголовное дело
Екатерина Семенова
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Задержаны браконьеры со стерлядью и налимамиЗадержаны браконьеры со стерлядью и налимами
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В Саратовской области задержаны браконьеры с уловом налимов и стерляди.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, подозреваемых обнаружили в Воскресенском районе. Оперативники остановили автомобиль «Нива», в салоне которого оказались несколько полиэтиленовых мешков с рыбой.

Всего злоумышленники перевозили 356 штук налимов и стерляди, которые занесены в Красную книгу России.

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Сумма ущерба составила около 200 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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