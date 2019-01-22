Под Саратовом угонщик пытался перебросить в колонию телефон и гашиш
Возбуждено уголовное дело
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В колонию №11 Красноармейского района Саратовской области попытались перебросить запрещенные предметы.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН региона, к колонии подъехал автомобиль, из которого вышел неизвестный гражданин. Мужчина направился к ограждению со свертком в руках.
Сотрудники колонии задержали его, но он успел перекинуть груз через забор. Для поисков свертка были вызваны оперативники полиции.
Как оказалось, внутри пакетика находились сотовый телефон, сим-карта, зарядное устройство и гашиш
Личность нарушителя была установлена. Это оказался ранее судимый за угон 26-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело.