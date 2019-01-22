Новый водопровод на Зерновой улице введен в работу
В рамках реализации инвестиционной программы «Концессии водоснабжения — Саратов» завершили первый этап реконструкции магистрального водопровода диаметром 500 мм по Зерновой улице.
- Протяженность участка — порядка 1,3 тыс. м. Трубопровод выполнен из полимерных материалов, отвечающих экологическим и техническим требованиям, что позволит гарантировать безаварийность на объекте не менее 50 лет, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Сейчас введен участок водопровода от Перинатального центра до Новосибирской улицы, а также от 1-го проезда Танкистов до Городской улицы.
Поэтапное введение в эксплуатацию нового водопровода позволяет снизить аварийные ситуации на изношенных коммуникациях и улучшить условия проживания жителей микрорайона.