В Энгельсе брат с сестрой скрыли налоги на 14 млн рублей
В Энгельсе Саратовской области в суд передано уголовное дело по факту уклонения от налогов.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, обвиняемые — 30-летний мужчина и 36-летняя женщина, брат и сестра.
По версии следствия, они являлись учредителем и директором ООО «СанАвто», которое занималось перевозками. С июля 2016 по июль 2017 года они включали в налоговые декларации заведомо ложные сведения. В итоге скрыли налоги на сумму более 14 млн рублей.
При этом после возбуждения дела обвиняемые не возместили ущерб, поэтому надзорное ведомство также подало иск о возмещении материального вреда.
Также на имущество организации и на собственность подозреваемых наложен арест.