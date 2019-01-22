2019-01-22T14:36:38+03:00
Происшествия

В Энгельсе брат с сестрой скрыли налоги на 14 млн рублей

Дело направлено в суд
Екатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области в суд передано уголовное дело по факту уклонения от налогов.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, обвиняемые — 30-летний мужчина и 36-летняя женщина, брат и сестра.

По версии следствия, они являлись учредителем и директором ООО «СанАвто», которое занималось перевозками. С июля 2016 по июль 2017 года они включали в налоговые декларации заведомо ложные сведения. В итоге скрыли налоги на сумму более 14 млн рублей.

При этом после возбуждения дела обвиняемые не возместили ущерб, поэтому надзорное ведомство также подало иск о возмещении материального вреда.

Также на имущество организации и на собственность подозреваемых наложен арест.

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