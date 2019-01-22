Спасатели из Новоузенска шли пешком 3 км по полям на помощь человеку

СЕГОДНЯ 14:11 2019-01-22T14:11:10+03:00

Мужчина возвращался в Новоузенск, но его машина застряла в снегу

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Спасатели Новоузенской ПСС облспаса вызволили из плена замерзающего автомобилиста, который застрял в снегу и не мог выбраться сам.

- Как говорит мужчина, он возвращался из хутора Дальний на своей машине в Новоузенск, когда транспорт увяз в снегу. Просидев несколько часов, он осознал, что может погибнуть и позвонил в службу спасения. Ее сотрудники выдвинулись на место, но оказалось, что туда не доехать, поэтому они прошли 3 км пешком по заснеженным полям, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

Мужчину спасли и доставили в Новоузенск, его здоровью ничего не угрожает.