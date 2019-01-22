Саратовцев приглашают наполнить «коробку храбрости»

СЕГОДНЯ 13:43 2019-01-22T14:02:34+03:00

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Волонтеры собирают игрушки для самых маленьких пациентов в детское отделение клиники гематологии.

Завершится сбор 25 января, на донорской акции «Во имя жизни». Все собранные игрушки наполнят «коробку храбрости».

- Храбрец не тот, кто не боится, а тот, кто преодолел страх. Наши дети в больницах ежедневно преодолевают страх и боль. Все самое, по их мнению, страшное происходит в процедурном кабинете: пункции, перевязки, установка и промывка катетеров... Иногда малышей до рева пугает простой осмотр. Поэтому в каждом процедурном кабинете есть волшебная коробка. В ней хранятся небольшие подарки, помогающие сдержать или высушить детские слезы. Это призы за смелость. И поэтому коробка эта так и называется — «коробка храбрости, — рассказали волонтеры журналисту «КП-Саратов».

Так как подобные подарки выдаются достаточно часто, добровольцы признаются, что без помощи добрых людей справится с задачей по ее наполнению трудно. Всем неравнодушным ребята рассказывают, чем можно порадовать маленьких пациентов.

- Любыми небольшими игрушками: детям нравятся маленькие фонарики, куколки, наборы зверей, трансформеры, машинки, герои мультфильмов и сказок, пупсы, маленькие наборы ЛЕГО. Также дети любят пазлы, — делятся волонтеры.

То есть не подойдут любые деревянные или плюшевые игрушки, бьющиеся (стеклянные и керамические) или попросту непрочные. Также, так как речь идет о самых маленьких детях, не стоит приносить изделия с острыми краями, с большим количеством мелких деталей. Не подойдут детская косметика и заколки. Важно понимать, что волонтеры собирают для пациентов только новые игрушки.

- Это не вредность и не прихоть, это вызвано серьезным ослаблением иммунитета у детей, проходящих лечение от онкологии. Домашняя пыль — страшный враг, поэтому не принимаются, например, мягкие игрушки. А вот все, что можно неоднократно протереть стерилизатором, напротив — наиболее подходящее, — рассказали «КП-Саратов».

Игрушки можно привезти по адресу: улица Московская, 6 (Свято-Троицкий собор). Волонтеры просят предварительно позвонить по телефону +7-927-132-95-03 (Алексей).