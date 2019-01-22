Бонусы от «Ростелекома»: саратовцы обменяли 50 миллионов баллов на фильмы, антивирусы и скидки

СЕГОДНЯ 13:31 2019-01-22T13:31:47+03:00

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В 2018 году саратовские абоненты «Ростелекома» потратили 50 миллионов баллов, накопленных в программе «Бонус» оператора. В качестве подарков большинство пользователей выбрали антивирусную защиту персонального компьютера и мобильных устройств, 25-процентную скидку на абонентскую плату за интернет и просмотр фильмов из «Видеопроката» «Интерактивного ТВ».

- Бонусная программа – это возможность поблагодарить самых активных абонентов компании. Мы начисляем баллы за использование сервисов, своевременную оплату счетов, участие в наших опросах и акциях. В обмен на бонусы абоненты могут получить скидки на услуги связи и покупки в интернет-магазинах, тематические пакеты телеканалов, бесплатный просмотр фильмов и сериалов в «Видеопрокате» и многое другое, — рассказал Дмитрий Моисеев, директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком».

Саратовские участники бонусной программы, использующие домашний телефон, в прошлом году обменяли свыше трех миллионов баллов на дополнительные пакеты минут. Поклонники онлайн-сражений потратили накопления на специальную опцию для геймеров – набор командира в World of Warships.

Активнее всего абоненты использовали баллы в декабре, когда «Ростелеком» запустил онлайн-игру «Новогодний шар удачи». Свыше семи тысяч саратовцев зарегистрировались в проекте, обменяли бонусы на виртуальные очки и включились в борьбу за призы от оператора и компаний-партнеров. Игра «Новогодний шар удачи» продолжается до 31 января, правила доступны на сайте igra.rt.ru.

Информацию о том, как стать участником бонусной программы «Ростелекома» и за какие действия начисляется вознаграждение, можно узнать на сайте rt.ru в разделе «Программа ”Бонус”».