Управляющие компании Саратова привлекли к ответственности за неочищенные крыши

СЕГОДНЯ 13:27 2019-01-22T13:34:21+03:00

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Госжилинспекция по Саратовской области проверяет своевременную очистку крыш от снега и наледи с 26 ноября 2018 года. За этот период 26 управляющих компаний, которые обслуживают 826 домов, получили предостережения.

- Ведомство также проводит проверки совместно с прокуратурами районов. На 117 домах выявили нарушения и прокуроры привлекли к ответственности по административной статье «Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений» 15 УК, ТСЖ и ЖСК, — сообщили «КП-Саратов» в Госжилинспекции.

По заявлениям граждан проходят внеплановые проверки. В результате этого выписали шесть предписаний к ООО «УК «Доверие Саратов», которая управляет домами по Деловому проезду и Деловой улице и к ООО «УК «Первая Волжская ЖЭК» по адресу: Соборная площадь, 11. В отношении первой УК решается вопрос о ее привлечении к административной ответственности.