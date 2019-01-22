2019-01-22T12:38:28+03:00
Происшествия

Молодого парня в Балакове осудили на полтора года за покупку наркотиков

Он приобрел вещество в крупном размере в подъезде одного из домов
Ольга Муравлёва
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В Балакове Саратовской области осудили 18-летнего местного жителя. Его признали виновным в покупке наркотиков.

- Вечером 20 марта 2018 года в подъезде одного из домов по Комсомольской улице города парень приобрел 1,04 грамма вещества, а это крупный размер, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Позже субстанцию у него изъяли при личном досмотре в отделе полиции. Во время следствия парень не стал отрицать факт покупки.

Суд приговорил гражданина к полутора годам условно с испытательным сроком два года.

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