2019-01-22T12:39:16+03:00
Общество

Панков: Открытые мнения людей могут публиковаться везде

Депутат считает, что некоторые анонимные телеграм-каналы делают выводы в меру политической испорченности
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Снова анонимные телеграм-каналы делают выводы в меру своей политической испорченности. Также от прихоти заказчика и толщины гульдена. Как свое мнение, могу приводить примеры эффективных общественников области. Но делать из этого прогнозы на кадровый состав общественной палаты — ну не надо, коллеги. Это натяжка даже для вас.

Кстати, мнения людей, если они выражены открыто, могут публиковаться везде. Вам ли этого не знать. Хотя у вас и анонимные мнения считаются аргументом, — написал депутат.

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