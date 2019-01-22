Несовершеннолетним в Энгельсе грозит срок за расплату чужой картой
Следователи Энгельса возбудили уголовное дело в отношении двух 17-летних девушек. Их подозревают в краже денег с чужой банковской карты.
- Следствие считает, что вечером 15 декабря гражданки нашли в банке карточку и перекинули ее в щель между стеной и дверью в операционный зал банка, после чего пошли гулять. Потом одна из девушек вернулась в отделение и увидела, что карта лежит недалеко от двери, она достала ее и решила проверить, есть ли на ней деньги, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Покровчанка пошла с картой в магазин и бесконтактно оплатила кондитерские изделия на сумму 200 рублей. После покупки она пошла к подруге и рассказала ей о случившемся. Тогда обе вернулись в магазин и приобрели продукты на 1 334 рубля.
Расследование уголовного дела продолжается.