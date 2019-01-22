В Саратовской области за год создано 19,2 тыс. рабочих мест
Из них в сфере индивидуального предпринимательства — 11,7 тыс.
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В 2018 году на территории Саратовской области создали 19,2 тыс. новых рабочих мест.
- Из них 7,5 тыс. — в организациях и предприятиях региона и 11,7 тыс. — в сфере ИП, — опубликовало предварительные данные мониторинга местное министерство труда, занятости и миграции.
Стоит отметить, что в 2017 году новых рабочих мест было на 2,4 тыс. меньше — 16,8 тыс.