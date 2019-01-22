На каждого жителя Саратовской области приходится 29,3 кв. м жилья
За год было построено 1,2 млн кв. м
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В Саратовской области за 2018 год построено 1,213 млн кв. м жилья. Из них 76 многоквартирных домов площадью 576,1 тыс. кв. м.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ, общие объемы ввода на 0,3% больше уровня 2017 года.
В среднем на одного жителя Саратовской области приходится 29,3 кв. м жилья.
При этом Саратов, по мнению экспертов портала Domofond.ru, занимает третье место в рейтинге самых дешевых квартир в новостройках. Цена за кв. м, по оценке специалистов, в декабре 2018 года составила 33,4 тыс. рублей.