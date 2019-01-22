Кинолог в саратовской колонии получил взятку от заключенного

СЕГОДНЯ 11:37 2019-01-22T11:37:59+03:00

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Следователи отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов СК РФ прокуратуры Саратовской области контролируют расследование уголовного дела в отношении 24-летнего сотрудника саратовской колонии, который получил взятку от осужденного.

- Инструктор-кинолог отдела охраны ИК №10 УФСИН по Саратовской области в период с 22 декабря 2018 по 11 января 2019 года получил от заключенного 12 тыс. рублей. Работник учреждения должен был доставить два сотовых телефона и зарядки к ним, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Теперь мужчине грозит за взяточничество штраф до 2 млн рублей или срок до восьми лет.