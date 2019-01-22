Саратовец пойдет под суд за пьяное ДТП с погибшей подругой

СЕГОДНЯ 11:26 2019-01-22T11:26:45+03:00

Он попросил у своего друга авто и поехал на нем до поселкового магазина

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В Саратове под суд пойдет 50-летний мужчина, который 8 сентября 2018 года сел пьяным за руль и попал в ДТП, убившее пассажирку.

- Около семи вечера пьяный гражданин отдыхал на даче. Он попросил у своего знакомого автомобиль Chery, чтобы доехать до магазина в поселок Дубки. Владелец машины согласился. Мужчина взял с собой двух подруг и поехал, во время движения водитель превысил скорость, выехал на левый край дороги. При этом авто несколько раз перевернулось и врезалось в бетонную опору, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Одна из пассажирок горе-водителя — 32-летняя женщина — скончалась на месте, вторая — 47-летняя — пострадала средне.